De Pauw s'arrête en 16e de finale du sprint, Weemaes 22e de la poursuite

Ayrton De Pauw, 20e temps des qualifications, a été battu en 1/16e de finale du sprint aux championnats d'Europe de Glasgow. Sasha Weemaes s'est classé 22e de la poursuite.



Notre compatriote s'est incliné face à la puissance de Maximilian Dörnbach. L'Allemand, 13e qualif, a confirmé sa supériorité. Il a lancé le sprint en tête et n'a pas été remonté.



En poursuite individuelle, Sasha Weemaes, champion de Belgique espoir du chrono, a bouclé les 4 kilomètres en 4.40.059. Il termine 22e. Il avait terminé à la 7e place lors de l'épreuve par équipes.



L'Allemand Domenic Weinstein (4.13.073) et le Portugais Ivo Oliveira (4.13.600) se disputeront l'or. Le Russe Alexander Evtushenko (4.16.028) et le Suisse Claudio Imhof (4.16.658) s'affronteront pour la 3e place.