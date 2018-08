De Loof et Claeys terminent 11èmes en deux de couple, Somers finit 9ème du skiff poids légers

Pierre De Loof et Ruben Claeys ont pris la 5ème place de la finale B pour terminer 11èmes du deux de couple aux championnats d'Europe d'aviron dimanche à Glasgow, en Ecosse.

De Loof (23 ans) et Claeys (21 ans) ont ramé en 6:30.45 dans une course remportée par les Allemands Stephan Riemekaster et Max Appel en 6:19.27.

De son côté, Ruben Somers a pris la 3ème place de la finale B pour terminer 9ème du skiff poids légers. L'Anversois, 23 ans, a ramé en 7:09.68 dans une course remportée par le Slovène Rajko Hrvat en 7:02.70.