De Ketele décroche l'argent de la course aux points, la 5ème médaille belge

Kenny De Ketele a décroché la médaille d'argent de la course aux points messieurs (40 km) des championnats d'Europe de cyclisme sur piste dimanche soir au vélodrome Sir Chris Hoy de Glasgow. Le pistard belge de 33 ans a terminé avec 83 points. Le Polonais Wojciech Pzsczolarski l'a emporté avec 1020 points. L'Autrichien Stefan Matzner (71 points) prend la médaille de bronze.

De Ketele avait décroché la médaille d'argent de la course aux points de l'Euro 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a aussi ramené la médaille d'argent de la course aux points des Mondiaux 2017 et celle de bronze des Mondiaux 2012 et 2016.

Kenny De Ketele avait terminé 7e de la poursuite par équipes avec l'équipe belge vendredi. Il disputera encore l'américaine avec Robbe Ghys lundi.

C'est la 5e médaille belge à Glasgow, la 2e en cyclisme sur piste après le bronze de Jolien D'hoore dans le scracth dames vendredi. Dimanche, les gymnastes Nina Derwael (or aux barres asymétriques et argent à la poutre) et Axelle Klinckaert (bronze au sol) avaient complété la collection de médailles belges.