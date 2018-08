D'hoore médaillée de bronze sur le scratch, Wild titrée

Jolien D'Hoore a pris la 3e place du scratch 10 km des championnats d'Europe de Glasgow. Elle a été devancé par la Néerlandaise Kirsten Wild et la Britannique Emily Kay.



Très active tout au long de la course, notre compatriote a tenté de s'échapper à plusieurs reprises. Elle n'a pas réussi mais elle avait gardé assez d'énergie pour se classer en ordre utile dans le sprint final.



Kirsten Wild, championne du monde en mars à Appeldoorn, a confirmé sa domination sur la discipline. Elle s'est montrée la plus rapide dans le dernier tour.



"Je suis vraiment contente. La course s’est bien passée et les jambes étaient bonnes. Ça donne le moral pour pour le Madison (course à l’américaine) de mardi. Le scratch n’était pas vraiment un objectif, c’était plutôt un test... et le test est plutôt bon, sourit la médaillée de bronze au micro de la RTBF. Nous sommes confiantes pour le Madison. Lotte Kopecky (sa coéquipière sur le Madison, ndlr) est en forme."



Jolien D'hoore, qui se partage entre la route et la piste, apporte à la Belgique sa première médaille dans ces championnats européens.



"C’est un soulagement d'avoir déjà décroché une médaille. On a bien commencé mais c’est seulement le début" prévient-elle avec ambition.



La Gantoise de 28 ans ajoute une ligne à son impressionnant palmarès. Elle décroche là sa 11e médaille dans un Euro sur piste, la première en scratch. Elle compte aussi trois podiums mondiaux, le bronze et l'argent en scratch et le sacre planétaire dans la course à l'américaine. Sans oublier bien sûr sa 3e place aux JO de Rio dans l'Omnium. Sur la route, elle a notamment été quatre fois championne de Belgique.