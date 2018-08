Corentin Campener s'arrête en qualifications en longueur

Corentin Campener n'a pas réussi à se hisser parmi les douze meilleurs sauteurs en longueur européens à l'issue des qualifications à l'Euro de Berlin.



Le Tournaisien, qui disputait son premier grand championnat, est retombé à 7m41 à son premier essai. Il a ensuite mordu un bon saut. Sa 3e tentative (7m40) ne lui a pas permis de s'améliorer.



Le Grec Miltiadis Tentoglou (8m15) et l'Allemand Fabian Heinle (8m02) sont les seuls à avoir franchi la limite de qualification directe placée à 8m00. Il fallait sauter 7m71 pour se qualifier.



"Il y a un gros sentiment de déception quand on voit que la qualif se joue à 7m71 (son record est de 7m98, ndlr). Il y avait vraiment la place", regrette Corentin. "J'avais de très bonnes sensations à l'échauffement, ce n'est pas sorti en compétition. Dommage. Mon premier saut, je ne suis pas sur la planche, je perds 20 centimètres. Mon deuxième saut est vraiment beau, mais je mords de peu. Et au 3e, j'ai une crampe à la fin de ma course d'élan. Je vais digérer, prendre un peu de vacances. Et puis à partir de fin septembre, je m'y remets à fond pour aller plus loin".