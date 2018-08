Championnats sportifs européens : le rayonnement d'une idée, les nuages de son calendrier

La volonté était de donner de la visibilité à des sports moins présents dans les pages des quotidiens ou dans les conduites des journaux télévisés. Globalement, l’objectif est atteint et le rendu donne une image positive. Un ciel plutôt dégagé quand on sait que créer un nouvel événement sportif, alors que les agendas sont déjà surchargés, n’est pas une sinécure. Faire en sorte de rassembler des disciplines aussi différentes que variées peut même être considéré comme un véritable exploit.

Une première édition est toujours particulière. Elle suscite de nombreuses interrogations, des craintes, des espoirs. Une interminable attente pour découvrir quelque chose de neuf et donc d’excitant. Une patience mise à rude épreuve et qui renforce la sensation finale d’allégresse ou de déception.

Glasgow nous a appris une chose : un ciel nuageux et des averses peuvent vite laisser la place à une éclaircie chaleureuse. L’inverse est vrai aussi. Alors quand la plus grande ville d’Ecosse accueille les premiers Championnats Sportifs Européens, c’est l’assurance de passer par tous les sentiments, mais également d’observer toutes les facettes d’un événement de grande envergure.

Réussite organisationnelle et sportive

Cyclisme (sur piste et sur route), BMX, mountain bike, aviron, triathlon, natation (vitesse, endurance, synchronisée et plongeon), gymnastique, golf. Toutes ces disciplines se sont réunies à Glasgow avec de belles performances à la clé. 52 pays différents. De belles têtes d’affiche. Sauf en golf, qui était un peu à part, et sans oublier l’athlétisme qui se déroulait à Berlin. Nous y reviendrons.

Les résultats, justement. La Belgique a eu droit à un tourbillon d’émotions. 19 médailles. 13 à Glasgow. 6 à Berlin. Notre pays se classe 11e au classement par nation. 9e, si on compte juste le nombre de médailles décrochées. Pas mal ! C’est même plutôt très bien. Mis à part en golf, en aviron et en BMX, au moins un athlète belge par discipline a reçu un bout de métal d’or, d’argent ou de bronze autour du cou.

Une moisson qui s’inscrit dans la volonté des différentes fédérations belges de se professionnaliser. De faire grandir, progresser et performer ses adhérents. Le potentiel est là, il ne reste qu’à le faire germer. C’est dans l’ère du temps, tout est question de moyens, d’infrastructures. Tous nous l’ont dit : "Cet événement est un vrai coup d’éclairage sur nos sports et permettent au grand public de s’y intéresser". De quoi susciter des vocations, peut-être. De quoi surtout ramasser les coûts.

Et à ce petit jeu, ces championnats européens ont fait dans le tape à l’œil. Toutes les compétitions ont été bien suivies et doublées d’une belle petite ambiance dans les gradins. Ne pas gonfler la capacité des tribunes était certainement la résolution la plus intelligente à adopter pour s’assurer d’être sold out.

Des enceintes flambantes neuves, fraîchement reprises des Jeux du Commonwealth de 2014, une communication visuelle efficace, des bénévoles serviables et souriants et une ambiance générale rassurante et bon enfant. Comme si les organisateurs avaient prié toute une ville de ne faire aucune fausse note. Après tout, "on n’a qu’une fois l’occasion de faire une bonne première impression".

Même la fameuse douche écossaise a freiné ses ardeurs et ses envies de tremper tout le monde. Mis à part, le jour de la mini-cérémonie d’ouverture et ce dernier dimanche très pluvieux, la météo a été clémente. Ni trop chaud, ni trop froid. Pas trop humide, ou en tout cas par intermittence seulement.