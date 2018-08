Les championnats d'Europe se déroulent à Glasgow et à Berlin. Sept fédérations (athlétisme, natation, cyclisme, aviron, gymnastique, triathlon, golf) ont uni leurs forces pour proposer un programme alléchant aux amateurs de sports.

En direct sur La Deux et Auvio : 10h30-12h40 : Natation – Séries 16h25-18h30 : Athlétisme 18h30-19h20 : Natation – Finales 20h25-22h10 : Cyclisme sur piste

Le programme des Belges à Glasgow :

CYCLISME SUR PISTE

11h00/12h00 belges : Qualification de la course à l'américaine (Madison) M (25 km) - 1e série : (Robbe Ghys/Kenny De Ketele)

13h47/14h47 belges : Omnium I (scratch) D (Lotte Kopecky)

14h41/15h41 belges : FINALE course à l'américaine (Madison) M (Robbe Ghys/Kenny De Ketele)

16h10/17h10 belges : Omnium II (tempo 7,5 km) D (Lotte Kopecky)

19h01/20h01 belges : Omnium III (élimination) D (Lotte Kopecky)

20h06/21h06 belges : FINALE Omnium IV (course aux points 20 km) D (Lotte Kopecky)



NATATION

200m libre M (9h30/10h30 belges : séries - 17h21/18h21 belges : demi-finales): 4e série (ligne d'eau 0) : Sébastien De Meulemeester (BRABO), 4e série (ligne d'eau 1) : Thomas Thijs (ZGEEL), 4e série (ligne d'eau 6) : Lorenz Weiremans (BRABO), 7e série (ligne d'eau 0) : Alexandre Marcourt (STT)

200m brasse D (9h53/10h53 belges : séries - 17h30/18h30 belges : demi-finales): 2e série (ligne d'eau 3) : Fanny Lecluyse (DM)

4x100m 4 nages mixte (10h36/11h36 belges : séries - 18h22/19h22 belges : FINALE): Kimberly Buys (BRABO), Valentine Dumont (NOC), Basten Caerts (DBT), Emmanuel Vanluchene (GOLD), réserve : Juliette Dumont (PERRON)