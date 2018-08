Buys qualifiée avec brio pour les demies, Dumont, Caerts et le 4x100m éliminés

Kimberly Buys s'est qualifiée pour les demi-finales du 100m papillon aux Championnats d'Europe de Glasgow. Juliette Dumont n'a pas franchi le cap des séries du 50m nage libre. Basten Caerts (100m brasse) et notre relais 4x100m masculin ont connu le même sort. L'Anversoise du Brabo a pris la deuxième place de sa série. Très bien partie, elle a viré en tête au 50m avant de se faire déborder par l'Italienne Elena Di Liddo (57.91). Elle a touché le mur en 58.23, quatrième temps des séries. La favorite suédoise Sarah Sjöström s'est montrée la plus rapide en 56.87. Buys, 15e des JO de Rio (58.63), avait terminé 5e du 100 m papillon de l'Euro 2016 à Londres avec un temps de 58.48.

Buys qualifiée avec brio pour les demies, Dumont et Caerts éliminés - © ERIC LALMAND - BELGA

Basten Caerts, qui a connu une saison agitée, s'est arrêtée en série. Il pointait en 3e position au virage avant de faiblir dans la 2e longueur de bassin et de terminer 10e et dernier en 1.01.73 de sa course. Il a signé le 32e temps des engagés.



La star britannique, Adam Peaty, a survolé ce premier tour en 57.89. Il devance ses compatriote James Wilby (59.12) et Ross Murdoch (59.14), qui passe à la trappe puisque seuls deux nageurs par nation sont autorisés en demi-finales.