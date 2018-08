Buys : "La 3ème place est une fin d'Euro de rêve"

Kimberly Buys a remporté sa première médaille dans un championnat d'Europe de natation en grand bassin, jeudi à Glasgow. L'Anversoise de 29 ans qui disputait son 6ème Euro a pris la 3ème place du 50 m papillon. "C'est autre chose qu'une médaille en petit bassin. Après avoir manqué le 100m papillon ici (13ème), je ne pouvais pas rêver d'une meilleure fin."

"Le 50m est toujours tellement serré. Je termine à 2/100ème de la médaille d'argent, mais la 4ème est à 3/100ème de moi", a déclaré la plus expérimentée des nageuses belges qui évolue depuis treize ans au plus haut niveau.

"Je n'ai pas battu mon record de Belgique (25.70), mais en finale ce qui compte c'est la place. Je suis tellement contente d'être troisième."

Buys a mis fin à 18 ans de disette belge sur un podium individuel aux championnats d'Europe en grand bassin. Il faut remonter à 2000 (Helsinki) et Yseult Gervy (bronze en 400 m 4 nages) pour trouver une médaille belge.

La grande Anversoise (1m87) comptait deux médailles d'argent européennes en petit bassin, en 2010 à Eindhoven sur 200m 4 nages et en 2012 à Chartres sur 100 m papillon.

Inquiète quant à son avenir et au soutien que pourrait lui retirer la communauté flamande (SportVlaanderen), Kimberly Buys a déclaré : "après le 100 m papillon je me suis dit que peut-être je n'était pas capable de faire un résultat quand on me le demandait (le Top 8 pour conserver son contrat). Maintenant on verra. Ce n'est pas le moment d'y penser. Je veux profiter de ma médaille."