Buys accède à la finale du 50 m papillon, Lecluyse éliminée sur 50 m brasse

Kimberly Buys s'est qualifiée pour la finale du 50m papillon des championnats d'Europe de natation, mercredi au Tollcross Swimming Centre de Glasgow.

L'Anversoise de 29 ans a pris la 3e place de la seconde demi-finale en 25.76, à 6 centièmes de seconde de son record de Belgique (25.70), , établi aux Mondiaux 2017 à Budapest où elle avait pris la 7e place de la finale.

Buys, qui avait signé le 3e temps des séries en 25.80 mercredi matin, possède le 3e chrono des demi-finalistes. Seules la Suédoise Sarah Sjöström recordwoman du monde, et la Française Mélanie Henique ont été plus rapides qu'elle en demi-finales, avec des chronos de 25.51 et 25.76.

La finale se déroulera jeudi à 17h45.

Kimberly Buys dispute son 6e Euro en grand bassin. La pensionnaire du BRABO a terminé 13e du 100m papillon et 10e avec le relais mixte 4x100m quatre nages.