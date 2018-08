Brys/Van Zandweghe en demi-finales du deux de couple poids légers

Tim Brys et Niels Van Zandweghe se sont qualifiés pour les demi-finales du deux de couple poids légers à l'Euro d'aviron, jeudi, lors de la première journée des Championnats sportifs européens, jeudi, à Glasgow.

Le duo belge a terminé sa série qualificative, la première, en 6:24.53, seulement devancé par les Norvégiens Kristoffer Brun et Are Strandli (6:23.08).

Belges et Norvégiens se qualifient pour les demi-finales, programmées samedi. La Grèce (6:24.86), l'Autriche (6:37.57), la Suède (6:40.88) et la Russie (6:41.35) disputeront les repêchages vendredi.

Tim Brys, 26 ans, et Niels Van Zandweghe, 22 ans, viennent de remporter la Coupe du monde en deux de couple poids légers (-72,5 kg individuellement et 140 au total) et veulent jouer le podium à Glasgow.

Avant eux, Pierre De Loof et Ruben Claeys s'étaient aussi hissés en demi-finales du deux de couple et Ruben Somers en avait fait de même en skiff poids légers.