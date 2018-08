Brys et Van Zandweghe : "On a vu la petite différence entre l'ultra-top et nous"

Quatrièmes de la finale du deux de couple poids légers aux championnats d'Europe de Glasgow, Tim Brys et Niels Van Zandweghe étaient à la fois déçu d'échouer au pied du podium mais aussi très fiers de leur prestation.

"C'est vrai qu'il ne nous a pas manqué grand chose mais c'est la différence entre l'ultra-top et nous. Nous sommes à peu près là mais pas encore à ce niveau. J'espère que ce sera le cas dans quelques années", a réagi Van Zandweghe à notre micro. "Il y a un peu de déception car on veut toujours gagner mais on est aussi très fier car c'était notre meilleure course. On a tout donné pour être sur le podium mais on le manque de peu."

Solide en fin de course, la paire belge a payé un départ moyen et conclu son effort en 6.24.84, à 1.51 de la troisième place occupée par les Irlandais. "Le départ a été très rapide et aux 1000m on avait déjà deux bateaux de retard. On a fait un bon sprint mais ce n'était pas assez pour revenir", a analysé Brys. "Ces championnats d'Europe étaient un objectif pour nous. On a tout fait pour être en forme ici mais dans six semaines on a un autre objectif qui est celui des Championnats du monde."