Brys et Van Zandweghe en finale A du deux de couple poids légers

Tim Brys et Niels Van Zandweghe se sont qualifiés pour la finale du deux de couple poids légers des championnats d'Europe d'aviron de Glasgow.



Notre duo a pris la deuxième place de sa demi-finale juste derrière le bateau irlandais. Brys et Van Zandweghe ont géré leur effort tout au long des deux kilomètres de l'épreuve. Ils ont navigué entre les 3e et 4e positions avant d'accélérer dans le dernier quart de la course. Ils ont signé le meilleur split dans ce dernier 500m pour couper la ligne en 2e position.



La Norvège a dominé la deuxième demi-finale en 6.26.12, devant l'Italie (6.27.21) et l'Ukraine (6.28.45).



Nos compatriotes, vainqueurs de la Coupe du monde de la spécialité, se présenteront en finale (ce dimanche à 12h30) avec le 5e chrono.