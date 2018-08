Brys et Van Zandweghe au pied du podium en deux de couple poids légers

Tim Brys et Niels Van Zandweghe ont pris la 4e place de la finale des championnats d'Europe de Glasgow en deux de couple poids légers.



Le bateau belge, vainqueur de la Coupe du Monde de la spécialité cette saison, termine au pied d'un podium occupé par la Norvège, l'Irlande et l'Italie.



Le duo norvégien Brun-Strandli a été très solide tout au long des 2000m de course. Il s'est imposé en 6.20.85 devant les frères O'Donnovan (6.22.84) et les Italiens (6.23.32).



Nos compatriotes ont comme à leur habitude choisi de partir prudemment, alors qu'Oppo et Ruta ont emballé la course. Ils ont tenté de faire parler leur finish mais l'écart avec le trio de tête était trop important. Ils échouent à 1.51 secondes de la 3e place en 6.24.84.