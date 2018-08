Bonnet et Desplanches, un couple en or

C'est la belle histoire du jour: la Française Charlotte Bonnet et le Suisse Jérémy Desplanches, en couple à la ville, ont décroché, lundi à Glasgow, l'or européen, respectivement sur 200 m nage libre et sur 200 m 4 nages.

La Française a ouvert la voie à son compagnon en améliorant son record personnel, désormais porté à 1:54.95, pour devancer largement la Néerlandaise Femke Heemskerk (1:56.72) et la Russe Anastasia Guzhenkova (1:56.77). Huit mois après son titre européen de la distance en petit bassin.

"J'ai vu Charlotte gagner, ça m'a donné des ailes. On est tous les deux vainqueurs, tous les deux champions d'Europe. J'ai vu sa course en chambre d'appel, c'était dur de garder ma concentration mais c'est génial", a souri sur France Télévisions le Suisse, sacré moins d'un quart d'heure plus tard.

En 1:57.04, il a terminé devant l'Allemand Philip Heintz et le Britannique Max Litchfield, tous deux à moins d'une seconde.

Charlotte Bonnet, elle, a réussi là où d'autres, dont Laure Manadou, avaient échoué: elle a remporté le premier titre européen de la natation française sur 200 m nage libre.

Catherine Plewinski (1991) et Solenne Figuès (2004) avaient récolté l'argent, Laure Manaudou (2006) et Ophélie-Cyrielle Etienne (2012) n'avaient pu prendre que le bronze.

La Niçoise de 23 ans, seulement 3e en 2016, a appris de ses erreurs pour aller chercher l'or.

Grande favorite de la course, après avoir établi le meilleur temps européen de la saison (1:55.53) un peu avant, Bonnet a maîtrisé ses adversaires tout au long de la compétition.

Il s'agit de la 4e médaille française en Ecosse, sa deuxième personnelle après le titre du 4x100 nage libre.

Bonnet pourrait continuer sa moisson de médailles à partir de dimanche avec le 100 m, dont elle ne partira pas, cette fois, favorite.