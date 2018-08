Bolingo : "Une relation plus conflictuelle avec le 400 qu'avec le 200"

C'est sur 400m, et non sur 200m, son "habituelle" distance, que Cynthia Bolingo dispute les championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin. L'athlète du CABW, 25 ans, est en effet passée sur le tour de piste "parce que je peux y atteindre le niveau international", a confié la protégée de Carole Kaboud Mebam.

Cynthia Bolingo n'avait pu sortir des séries du 200m que ce soit à Pékin en 2015 aux championnats du monde, ou à Rio de Janeiro en 2016 aux Jeux Olympiques. "Je n'ai cependant pas abandonné complètement le 200m", a ajouté Cynthia Bolingo. "Je me suis juste concentrée sur le 400m cette saison, c'est pourquoi aussi je n'ai pas réussi de bons chronos sur 200m".

Début juillet à La Chaux-de-Fonds en Suisse, Bolingo a porté son record personnel sur 400m à 52.07 sur une distance qui lui "convient bien", estime-t-elle. "J'aime cette combinaison de distance, d'endurance et de vitesse. Une fois que j'ai intégré ces trois aspects, je peux faire quelque chose de bien. J'espère courir sous les 52 secondes. Je me sens calme pour le moment. Cela changera sûrement au fur et à mesure que la course approchera", elle qui fait partie aussi du relais 4X400m avec lequel les Belgian Cheetahs espère pouvoir atteindre la finale.

"Ce serait une déception si nous n'y arrivons pas", a ajouté encore Cynthia Bolingo qui entrera en lice mercredi matin pour les séries du 400m. Le 4X400m est prévu vendredi pour les qualifications.