Bolingo : "Pour le moment, mon championnat est réussi"

Qualifiée pour les demi-finales du 400 mètres en réalisant son record personnel ce mercredi lors des Championnats d'Europe à Berlin, Cynthia Bolingo avait le sourire à l'heure de débriefer sa course au micro de la RTBF.

"Franchement, c’est un truc de fou. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Je pense que ma coache pourrait mieux l’expliquer que moi. Elle y croyait beaucoup plus que moi. Je n’étais pas vraiment confiante mais aujourd’hui, j’avais de bonnes sensations lors de l’échauffement. Pendant la course, j’ai vraiment essayé de rester concentrer et d’appliquer ce que ma coache m’avait dit. Ça a marché" se réjouit la Bruxelloise.

Auteure d'un départ canon, Bolingo a mené de bout en bout sa série et n'a rien calculé.

"C’est ma façon à moi de courir le 400. Je ne sais pas partir lentement. Je pourrais mais je sais que ca me mettrait directement dans un faux rythme. Comme j’ai toujours pris l’habitude de partir vite, je dois gérer ma vitesse. Je me suis dit que je n’allais pas changer mes habitudes maintenant. Là, j’ai vu que j’en avais encore sous la pédale donc j’ai continué sur ce rythme. Certains me diront peut-être que j’aurais pu décélérer à la fin mais comme je ne partais pas du tout favorite dans cette série, je ne pouvais pas prendre de risque. J’ai voulu assurer" poursuit-elle.

"Jamais je n’aurais imaginé réaliser un record personnel, gagner ma série et me qualifier pour les demies en même temps. Là, j’ai les trois eu un. Pour le moment, mon championnat est réussi, savoure encore Bolingo. Maintenant que le premier step est passé, il y a une certaine pression qui diminue et on se sent un peu plus relâché. J’espère vraiment que demain je prendrai tout autant de plaisir."