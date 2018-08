Berlin, terre d'émotions

Le bilan vous le connaissez : 6 médailles (3 en or, 2 en argent, 1 en bronze). Plus besoin de vous le détailler. Tout a été dit sur ces moments de plénitude. Alors voici mon bilan. Sur le podium émotionnel d’un commentateur sportif, il faut de la performance, du suspens et de l’ambiance.

Nafi la chasseuse

Nafi Thiam, reine de l'heptathlon - © JASPER JACOBS - BELGA

En heptathlon, il faut l’instinct du chasseur. Les proies sont les performances qu’il faut aller capturer. La lutte contre soi, garder sa concentration, et galoper après la perf pour tenter de la dévorer. Comme une lionne affamée tomberait sur un morceau de "bidoche" après un mois de jeûne.

Si je retiens un moment fort de Nafi c’est ce 3ème essai au javelot... c’est lui le morceau de "bidoche" en question. C’est là que la survie se joue. Soit on attrape la proie et on vit, soit on la loupe et on meurt.

Alors la lionne chasseuse fouette, l’engin transperce le ciel et nos gorges de commentateur. Ça va haut. Ça va loin. Ça va dans le cœur.

"Ouaiiiis c’est génial...elle y est". Là on comprend que la chasseuse a "bouffé".