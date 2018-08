Avec le 2e jet de sa carrière, Thiam reprend la main après le javelot (LIVE 20h20)

Nafissatou Thiam, championne olympique et championne du monde, va tenter de décrocher le seul titre outdoor qui manque à son impressionnant palmarès.



Au terme d'une première journée "mitigée", l'athlète du RFCL a redémarré du bon pied en longueur. Mais Katarina Johnson-Thompson, sa rivale pour le titre, aussi. La Britannique a même un petit peu creusé l'écart grâce à un saut à 6m68. Nafissatou Thiam est resté au contact avec le deuxième bond de sa carrière (6m60).



Notre compatriote a continué sur sa lancée au javelot. Après un début de concours hésitant, elle a repris la main de brillante manière. 46m36, 53m55 et 57m91, elle s'est améliorée à chaque essai, donnant à chaque fois un coup sur la tête de KJT.



Sous pression avant cette sixième épreuve, Nafi a repris la main. Elle va se présenter au départ du 800m avec 192 points d'avance. Une marge qui doit lui permettre d'aller chercher l'or.



La Namuroise emmène désormais le classement avec 5984 pts devant Johnson-Thompson (5792). L'Allemande Carolin Schäfer (5704 pts) est pour l'instant 3e. Hanne Maudens (5174 pts) et Noor Vidts (4729 pts) sont actuellement 14e et 25e.