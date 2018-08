Asher-Smith et Hughes titrés sur 100m, la Grande-Bretagne règne sur le sprint européen

Dina Asher-Smith a remporté la finale du 100m des championnats d'Europe de Berlin. La Britannique a devancé l'Allemande Gina Lückenkemper et la Néerlandaise Dafne Schippers.



Zharnel Hughes a imité sa compatriote quelques minutes plus tard et a offert à la Grande Bretagne un doublé inédit sur la ligne droite (9.95). Reece Prescod, 2e en 9.96, a complété le triomphe du Team UK. Le Turc Jak Ali Harvey (10.01) a gagné le bronze. Hughes décroche le premier grand titre de sa carrière



Asher-Smith, médaillée d'or sur 200m il y a deux ans, décroche son premier grand titre dans la ligne droite. Impressionnante de vélocité, elle s'est détachée dès les premiers appuis et personne n'a pu la remonter. Elle coupe la ligne en 10.85, meilleure performance mondiale de l'année.



Elle entraîné dans sa foulée la jeune Lückenkemper (10.98). Dafne Schippers, double tenante du titre, abandonne sa couronne de reine européenne du sprint mais monte sur le podium avec le meilleur chrono de sa saison (10.99).



Une Britannique n'avait plus gagné l'or sur 100m dans un Euro depuis ... 1962 et le titre de Dorothy Hyman à Belgrade.



Vicaut forfait pour la finale



La finale du 100m a été précédée d'un coup de tonnerre. Le Français Jimmy Vicaut, meilleur temps des demi-finales, s'est blessé à l'échauffement (une pointe à un ischio-jambier) et a été contraint de renoncer.



Le duel annoncé avec Zharnel Hughes n'a pas eu lieu. Mais le Britannique n'a pas eu le triomphe aisé pour autant. Il a dû repousser les assauts de son jeune compatriote Prescod, qui a fini sur ses talons. Le Turc Harvey a privé les sujets de sa gracieuse majesté d'une impressionnant triplé, puisque Chijindu Ujah a pris la 4e place. Ça promet pour le relais 4x100.



Hughes succède au palmarès au Néerlandais Churandy Martina. Il y a quatre c'est James Dasaolu, un autre Britannique qui s'imposait à Zuich.