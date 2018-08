Annelies Dom, 18ème, et Isabelle Beckers, 23ème, de la poursuite

Annelies Dom et Isabelle Beckers ont pris respectivement la 18e et la 23e place des qualifications de la poursuite individuelle (3000m) des championnats d'Europe de cyclisme sur piste samedi à Glasgow.

Annelies Dom, 32 ans, championne de Belgique sur route, s'est classée 18e en 3:44.537 (48.098 km/h). Isabelle Beckers, 35 ans, de son côté, a tourné en 3:50.632 (46.827km/h) pour prendre la 23e place sur les 25 engagées.

Les deux plus rapides rouleront pour l'or dans la soirée (20h50) et les 3e et 4e pour le bronze juste avant (à 20h42). La finale opposera l'Allemande Lisa Brennauer (3:28.152, 51.885 km/h) à la Britannique Katie Archibald (3:30.893, 51.210 km/h).

La Polonaise Justyna Kaczkowska (3:33.355, 50.619 km/h) et la Bélarusse Ina Savenka (3:34.233, 50.412 km/h) se disputeront la médaille de bronze.