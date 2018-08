A Glasgow, cyclisme et football se toisent... chacun sur son trottoir

Deux départs simultanés à 200m l'un de l'autre : celui du kilomètre contre la montre sur la piste du vélodrome "Sir Chris Hoy". Et de l'autre côté de la rue (littéralement !), celui du Celtic Glasgow dans son nouveau championnat d'Ecosse. En rue, une marée verte et blanche impressionnante : les supporters de foot sont comme aimantés par le stade. Pour ce premier match de la saison, c'est la toute grosse fête au Celtic Park : le "Flag Day", jour où est hissé le drapeau symbolisant le titre de la saison dernière.

Le stade est comble et les supporters sont ravis : "Tous les matches du Celtic sont importants ! Même si ce n'est que le premier de la saison, c'est important de bien commencer tout de suite ! Il y a 60 000 fans en tribunes, c'est une super atmosphère..."

Mais quand on leur demande s'ils sont au courant qu'un autre événement se déroule dans la salle de l'autre côté de la rue... ils sont moins affirmatifs et nous parlent des championnats d'Europe... d'athlétisme !

Raté ! Ça ce sera à Berlin, et ce sont bien des vélos qui tournent ici dans la salle, devant d'autres spectateurs portant plutôt les couleurs de leur pays.

C'est assez clair en ce samedi : le public du foot et celui du cyclisme ne se croisent pas vraiment...

"Les gars de l'autre côté de la rue sont des vedettes surpayées... Moi je préfère les sports plus "vrais", et ici on a le TOP NIVEAU du cyclisme. C'est super de voir ça à Glasgow" explique Martin, cycliste amateur. Parmi son groupe de potes qui partagent une bière au bar, Simon, un fan de foot. Curieux tout de même de découvrir un autre sport. C'était de toute manière inconcevable pour lui d'aller à Celtic Park : il est fan des Rangers ! Il s'est donc laissé convaincre par ses amis cyclistes et a opté pour une petite après-midi au Vélodrome. Pari gagné : il reviendra.

"Il y a de l'excitation en tribunes, c'est vraiment chouette. C'est la première fois que je viens, c'est une bonne surprise, j'adore ! Le public encourage tous les cyclistes, peu importe la nationalité. Le bruit à la fin des courses... L'ambiance... C'est différent du football."

Simon fait tout de même un peu grise mine en quittant le vélodrome : il n'a pas assisté à une victoire britannique ce samedi après-midi. Et le Celtic a gagné son match inaugural (3-1 contre Livingston). Damned !