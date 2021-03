Zagré sur Porter, la coureuse masquée : "Je la respecte mais je ne pourrais pas le faire" - Euro... Anne Zagré s'est qualifiée pour les demi-finales du 60 mètres haies des championnats d’Europe d’athlétisme au même titre que sa compatriote Eline Berings ce matin à Torun. Troisième de sa série, Zagré s'est montrée heureuse à notre micro. "Les sensations sont vraiment bonnes, c'est cool!", a-t-elle dit derrière son masque. Un masque qu'elle ne porte pas pendant la course, comme toutes les autres coureuses. Toutes...sauf la britannique Tiffany Porter, doctorante en pharmacie, qui courait masquée au côté d'Anne Zagré. "Je la respecte mais je ne pourrais pas le faire. Parfois, juste marcher avec le masque j'ai du mal alors courir avec... je ne pourrais pas". Demain, Anne Zagré va participer à la demi-finale du 60 mètres haies : "Tout ce qu'on peut me souhaiter c'est de courir plus vite".