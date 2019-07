Zagré s'impose sur 100m haies à Liège, MPM sur 300m pour Munyai

Avec les Mondiaux programmés fin septembre, les athlètes sont encore en phase de préparation en ce mois de juillet. Clarence Munyai et Michelle-Lee Ahye, les deux stars annoncées du meeting de Liège, ont parfaitement illustré cette modification du calendrier et donc de la planification du pic de forme.



L’Américaine, abonnée aux grandes finales planétaires sur 100m (JO et mondiaux) depuis 2015, s’est imposée au bout de la ligne droite de Naimette-Xhovémont avec un chrono – 11.25 - modeste pour elle. Son record personnel est de 10.82.



Le petit format sud africain, 11e performeur de tous les temps sur 200m (19.69), a remporté le 300m en 32.45. Ce chrono est tout de même synonyme de meilleure performance mondiale de l’année sur cette distance peu courue.



Côté belge, Anne Zagré a signé une belle victoire en dominant l’Autrichienne Beate Schrott, 7e des JO de Londres, sur 100m haies. Déjà qualifiée pour Doha, la Bruxelloise a coupé la ligne en 13.23. Pour sa rentrée, Eline Berings a bouclé la distance en 13.36.



Elise Van der Elst, vice champion d’Europe Espoirs sur 1500m le week-end dernier, avait encore un peu de jus. La Montoise a battu son record personnel sur 800m en 2.03.66 dans une course remportée par la Kényane Emily Tuei Jerotich (2.02.30).



Les autres héros belges des derniers jours étaient, eux, fatigués. Ben Broeders, 3e à l’Universiades de Naples et nouveau recordman de Belgique (5m76), a franchi 5m51 à la perche. Hanne Maudens, médaillée de bronze de l’heptathlon à l’Euro U23, n’avait visiblement pas récupéré de ses efforts suédois. Elle s’est contentée d’un bond à 5m41 en longueur.