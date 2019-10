Zagré, contente de son chrono, en a "encore un peu sur la pédale"

Anne Zagré s’est qualifiée pour les demi-finales des Mondiaux. "12.91, c’est vraiment un bon chrono. Je suis très contente", a-t-elle commenté.



La Bruxelloise n’a pas été trop perturbée par le faux-départ et la disqualification de Brianna McNeal, sa voisine de couloir. "Il faut rester concentré. C’est vrai que c’est un peu perturbant. Mais ce n’est pas la première fois que cela arrive. J’ai essayé de rester focus sur ma course et mon couloir. J’ai su accélérer sur la fin et ça c’est bien. Les jambes sont là et je sens que je peux faire un peu mieux. J’en ai encore un peu sur la pédale."



En grande forme, la recordwoman de Belgique du 100m haies doit continuer à chasser les pensées négatives. "C’est un gros travail mental. Il faut être positive".



Elle pense maintenant à "courir plus vite en demi-finale" et pourquoi pas s’approcher du minimum pour Tokyo (12.84). "C’est faisable", assure l’athlète de l’Excelsior.