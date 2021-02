Yaroslava Mahuchikh, 19 ans à peine, bondit à 2m06, 3e perf indoor de tous les temps

Yaroslava Mahuchikh a frappé fort ors du meeting de Banska Bystrica. L’Ukrainienne s’est envolée à 2m06. Soit la troisième performance de tous les temps en salle. Avec cette performance, elle s’empare du record d’Ukraine, du record du monde junior, du record du meeting et de la meilleure performance mondiale de l’année. A tout juste 19 ans, cela promet.



Pratiquement sevrés de compétition en 2020, les athlètes sont chauds bouillants en ce début d’année olympique. Après les records du monde de Hughes Fabrice Zango (triple saut) et de Ryan Crouser (poids), les jolies perfs d’Armand Duplantis et Renaud Lavillenie, c’est au tour de Yaroslava Mahuchikh de s’illustrer. En Slovaquie, la jeune ukrainienne a franchi 2m06. Seules deux jeunes filles ont sauté plus haut qu’elle : la Suédoise Kasja Bergvist (2m08) et l'Allemande Heike Henkel (2m07).



La petite perle de la hauteur a réalisé un concours impressionnant. Elle a effacé 2m01, 2m03 et 2m06 au premier essai. Elle a quasiment rendu une copie parfaite avec un seul petit échec en début de compétition à 1m93.



L’athlète de Dnipro sera très attendue l’été prochain. Impériale chez les jeunes (elle a gagné tous les titres possibles), Mahuchikh a déjà montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures aux Mondiaux de Doha où elle a été médaillée d’argent.