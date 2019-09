Xhonneux :"Pour la cohérence, on ne peut pas délocaliser les épreuves, même si ce serait plus simple pour les organismes"

"Plus jamais. Horrible. Et super-heureuse et fière d’y être arrivée. Ce fut la course la plus difficile de ma vie. Je ne l’oublierai jamais", a déclaré Manuela Soccol, après avoir terminé en 31e position le marathon des Championnats du Monde d’athlétisme de Doha.

Pour Frédéric Xhonneux, "les athlètes sont bien courageuses d’avoir fait cette course dans une chaleur de dingue."

Et notre consultant d’ajouter sur les conditions de course : "Il faut accepter que tout le monde tourne 15-20 min plus lentement. Il faut courir avec le frein à mains et bien s’hydrater, car l’organisme travaille davantage. Maintenant, les athlètes étaient conscientes des chaleurs qui allaient arriver. Et elles se sont bien préparées. Et puis il n’y a eu qu’un tiers d’abandon, ce n’est pas tant que ça. Ce sont des pros et elles se sont préparées comme il faut."

Car les conditions et la chaleur pour ce marathon étaient l’objet de toutes les discussions. Pour Frédéric Xhonneux, pas question de retirer la course des championnats du monde. "On ne peut pas retirer la course quelques jours avant. Les athlètes sont préparés pour ça et c’est l’objectif majeur de l’année. Plein d’athlètes ne sont pas venus en connaissance de cause. Il fallait laisser le marathon, mais on aurait peut-être dû à l’avance déplacer les courses hors stade et le faire à un endroit plus propice à ça."

Les déplacer oui, mais notre consultant temporise, car "la plupart des marathons olympiques, c’est à des endroits où il fait chaud. A Rio, c’était le cas. A Tokyo, ce sera le cas. Et pour la cohérence, on ne peut pas délocaliser les épreuves, même si ce serait plus simple pour les organismes."

Le premier titre de ces Mondiaux 2019 est revenu à la Kenyane Ruth Chepngetich en 2h32:43, le chrono le plus lent de l’histoire des Championnats du Monde, devant la Bahreïnienne Rose Chelimo (2h33:46) et la Namibienne Helalia Johannes (2h34:15).