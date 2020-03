World Athletics "soutient" les nouvelles dates des JO, les Mondiaux et l'Euro à l'été 2022

La fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) a rapidement réagi à l’annonce des nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet 8 août).

"Nous soutenons les nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, annoncées par les organisateurs et le CIO. Cela donne à nos athlètes le temps de reprendre l’entraînement et la compétition", explique la fédération dans un communiqué.

World Athletics est particulièrement concerné par cette décision puisque les Mondiaux de Eugene étaient programmés du 6 ou 15 août.

"Tout le monde doit être flexible et faire des compromis. Et c’est pourquoi nous travaillons avec les organisateurs des championnats du Monde dans l’Oregon à de nouvelles dates en 2022. Nous sommes également en discussions avec les Jeux du Commonwealth et les Championnats d’Europe (tous les deux programmés en 2022)."

D'après nos confrères du journal Le Soir, qui ont contacté Christian Milz, le patron de l'athlé européen, les Mondiaux d'athlétisme seront organisés à Eugene (Etats-Unis) en juillet 2022, alors que l'Euro de Munich prendra place dans la foulée, en août.