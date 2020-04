World Athletics bloque les dates des "nationaux" et planche sur une saison retardée

World Athletics a dévoilé ses plans pour les prochains mois. La fédération internationale d’athlétisme travaille à la refonte du calendrier.



Le week-end des 8 et 9 août sera consacré aux championnats nationaux et la saison se prolongera jusqu’en octobre pour permettre aux athlètes de se situer "après les perturbations" de cette année. A condition, bien sûr, que la pandémie de coronavirus le permette.

Le deuxième week-end d’août n’a pas été choisi au hasard. Initialement prévu pour accueillir les épreuves olympiques, il est vierge de toutes compétitions internationales (Diamond League et Continental Tour).

"Le but est de créer une fenêtre protégée pour permettre aux athlètes de participer à leurs championnats nationaux sans conflits d’horaire, et les fédérations membres sont encouragées à profiter de cette opportunité s’il est sûr pour les athlètes de concourir en août", explique World Athletics.



La volonté de WA d’établir un calendrier solide rejoint celle des athlètes. Le gel des qualifications jusqu’au 30 novembre a plombé le moral de certains qui craignent de "perdre" une année. Au minimum cette saison new-look doit permettre aux athlètes de bien se préparer en vue des JO de Tokyo 2021.



"Aucun de nous ne peut prédire l’avenir en ces temps sans précédent, mais nous savons que différents pays sont à différents stades de la gestion de cette pandémie, nous essayons donc de donner une structure à nos athlètes et aux fédérations membres afin qu’ils puissent commencer à planifier pour l’année à venir", détaille Sebastian Coe, président de WA.



L’objectif est de mettre sur pied – "si c’est possible" – une saison outdoor condensée et retardée "d’août à octobre". "Nous pensons qu’il est préférable d’offrir un certain espoir de retour à la normale plus tard cette année", ajoute Lord Coe.



La nouvelle version du calendrier est attendue pour la fin avril