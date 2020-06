World Athletics apporte un soutien financier à 193 athlètes, pas de Belge concerné

World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a annoncé dimanche qu'elle offrira une subvention de 3.000 dollars américains à 193 athlètes issus de 58 fédérations à travers le fonds d'aide aux athlètes mis en place en avril pour aider les athlètes professionnels qui connaissent des difficultés financières en raison de la pandémie de coronavirus.



"D'un montant initial de 500.000 dollars lors de l'annonce de sa création le 28 avril, de généreuses contributions ont depuis lors permis de mettre 600.000 euros à la disposition des athlètes dans le besoin", a écrit World Athletics dans un communiqué.



La fédération internationale explique avoir reçu 261 demandes admissibles à la date limite du 31 mai. "Ces demandes ont été évaluées par la fédération internationale pour s'assurer qu'elles répondaient aux critères d'éligibilité, sous la supervision d'un groupe d'experts, présidé par le président de l'athlétisme mondial, Sebastian Coe."



Pour être admissibles, les athlètes devaient avoir réussi un temps de qualification pour Tokyo 2020, devaient pouvoir démontrer un besoin de l'allocation justifiable par une perte de revenu importante en 2020 par rapport à 2019 et ne devaient jamais avoir violé les règles antidopage.



Les athlètes classés dans les six premiers du classement mondial, ceux qui ont terminé dans le top-six d'une épreuve Gold Label Road en 2019 et ceux qui ont gagné plus de 6.000 dollars américains en primes lors de la Ligue de Diamant 2019 n'étaient pas éligibles pour cette aide, afin de concentrer le soutien sur les athlètes les plus dans le besoin. La fédération prévoit de commencer à effectuer les paiements aux athlètes à partir de la fin de la semaine.



Pas de Belge concerné, Fanny Smets a tenté le coup



Vu les différents critères, les athlètes belges n'avaient que peu de chance d'être retenus. Ceux qui ont réussi les critères olympiques, on pu compter sur le soutien des instances. Leur salaire n'a pas été amputé durant cette période. Reste le cas particulier de Fanny Smets. La meilleure perchiste belge ne bénéficie pas d'un contrat. Elle a donc tenté sa chance.



"J'ai été au courant de l'existence de ce fond via Katarina Stefanidi, championne olympique de saut à la perche et qui fait partie de la commission des athlètes. Quand je lui ai expliqué ma situation, elle m'avait dit "à mon avis pour toi on va pouvoir faire quelque chose".



Malheureusement, une fois devant le formulaire, la Liégeoise a rapidement déchanté. "La première question était "avez-vous réalisé les minima olympiques ?". J'entrais dans les critères de ranking (l'autre voie de sélection de World Athletics) mais pas dans les critères de minima à la performance. Donc ça m'excluait directement du droit à une aide éventuelle. Quand j'ai lu le formulaire, je savais bien que personne en Belgique ne rentrait dans les critères".



Fanny, détentrice du record de Belgique (4m51), a tout de même finalisé son dossier sans vraiment y croire. Elle était pourtant "qualifiable" sur base du ranking. "Ça m'aurait arrangé que la fédération fasse preuve de plus de souplesse. Mais il y aurait peut-être eu 3000 demandes au lieu de 300".



Elle semble une nouvelle fois victime de son statut particulier. Seule athlète francophone présente aux Mondiaux de Doha à ne pas bénéficier d'un contrat, Smets sera privée de tous revenus athlétiques en 2020. Sans compétition, pas de prize money. La perte se chiffre à au moins 5000 €.



A 33 ans, elle ne baisse pas les bras et poursuit toujours son rêve olympique. Son budget prévisionnel pour Tokyo est déjà épuisé. Elle a donc dû trouver des alternatives. "J'organise des stages de saut à la perche pour les jeunes en juillet pour partager ma passion, mais aussi pour renflouer les caisses. je vais essayer de voir comment je peux tenir jusque l'an prochain".