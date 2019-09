Warholm prolonge son règne planétaire sur 400m haies

Karsten Warholm a dominé la très attendue finale du 400m haies, ce lundi au Mondiaux de Doha. Le Norvégien a devancé l’Américain Rai Benjamin et le Qatari Abderrahman Samba.



Le Viking, sacré à Londres en 2017, conserve son titre mondial. Fidèle à sa tactique, le recordman d’Europe est parti vite, très vite. Et il a tenu.



Après les époustouflants chronos de cette saison, on espérait secrètement que le record du monde de Kevin Young (46.78) pourrait tomber ou être titillé. La course a été excessivement dense (7 coureurs sous les 48.28 !) mais moins rapide qu’espérée.



Warholm a coupé la ligne en 47.42, suivi de près par Benjamin (47.66). Samba, revenu de nulle part, arrache le bronze devant son public (48.03).