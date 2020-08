Vleminckx titré, Kevin et Jonathan Borlée se blessent en finale du 100 m

Kevin et Jonathan Borlée se sont tous deux blessés en finale du 100 m des championnats de Belgique d'athlétisme, dimanche au stade Roi Baudouin. Les jumeaux ont dû renoncer à la finale du 200 m prévue plus tard dans la journée.

Kevin et Jonathan Borlée se sont blessés à l'ischio-jambier. Jonathan a coupé après 50 m et a terminé en roue libre à la 8e et dernière place. Kevin Borlée s'est pour sa part blessé dans les derniers mètres. Il a pris la 3e place en 10.62 (RP: 10.57).

La victoire est revenue à Kobe Vleminckx qui s'est imposé en 10.43 (RP) devant Robin Vanderbemden (10.51) et Kevin Borlée.

"Cette blessure est de ma faute", a déclaré Kevin Borlée. "J'ai commis une grosse erreur technique dans les dix derniers mètres et mon corps a été déséquilibré. Ma saison est terminée, je peux le dire avec certitude. Je ne regrette pourtant pas de m'être concentré sur le 100 m et le 200 m cet été. J'ai beaucoup appris avec Guy (le coach français Guy Ontanon, ndlr)".

La blessure de Jonathan Borlée ne semble pas trop grave. "C'est plutôt une crampe, je ne pense pas qu'il y ait une déchirure", dit le Buxellois. "J'ai freiné pour ne rien aggraver et éventuellement poursuivre ma saison. Après coup, on peut dire que passer au sprint cet été constituait un grand risque mais si on ne se lance pas des défis, autant rester chez soi. Je ne regrette rien".