Victoire de Bart Aernouts à Hambourg, son 3e succès sur le circuit Ironman

Bart Aernouts a remporté l'Ironman de Hambourg, dimanche en Allemagne. L'Anversois de 34 ans a bouclé l'épreuve, transformé en duathlon en raison de la pollution de l'eau au cadmium, bouclant les 6 km de course à pied, les 180 km de cyclisme et le marathon (42,195 km à pied) en 7h05:26.

Il a devancé de 7:09 le Britannique Joe Skipper (7h12:35), le Sud-Africain James Cunnama complétant le podium (7h13:54), à 8:27 de Aernouts.

Le triathlète belge décroche son 3e succès sur Ironman après celui de France, en 2014 à Nice, et celui de Lanzarote, l'an dernier. En juillet 2017, il avait également accroché à son palmarès le triathlon complet de Roth (All), l'une des plus anciennes épreuves du continent.