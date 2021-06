Veronica Campbell Brown met un terme à une carrière riche de huit médailles olympiques

La sprinteuse jamaïcaine Veronica Campbell Brown, trois fois médailles d’or aux Jeux olympiques, a décidé de mettre un terme à sa carrière, à la veille des épreuves qualificatives jamaïcaines pour Tokyo et à un mois des JO.

L’athlète de 39 ans avait fait son retour sur les pistes en 2020 après avoir donné naissance en 2019 à une fille.

"Alors que j’enlève mes spikes pour ne plus jamais les remettre, cette fille de Clarks Town s’en va heureuse et satisfaite d’une course bien courue", a écrit jeudi Veronica Campbell Brown sur son compte Instagram.

Campbell Brown est la seule athlète à avoir décroché des médailles lors de cinq Jeux olympiques différents (en 2000, 2004, 2008, 2012 et 2016). La Jamaïcaine s’est notamment emparée de l’or sur 200 mètres lors des JO de 2004 et 2008. Elle a également été championne olympique à Athènes en 2004 avec le relais jamaïcain du 4x100 mètres. Aux JO, la sprinteuse a encore obtenu trois médailles d’argent en relais et deux médailles de bronze sur 100 mètres (en 2004 et 2012).

Son riche palmarès compte aussi 13 médailles aux championnats du monde, dont cinq en or.

Campbell Brown avait été suspendue préventivement en 2013 après un test anti-dopage positif. Mais comme ce test ne répondait pas aux normes internationales, sa suspension avait été commuée en un avertissement.