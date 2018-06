Van Puyvelde, Claes, Bolingo et Laus battent le RDB du 4x400m dames

L'équipe belge du 4x400m chez les dames, surnommée depuis peu Belgian Cheetahs, a amélioré le record national vieux de 38 ans samedi à Berne, en Suisse. Margo Van Puyvelde, Hanne Claes, Cynthia Bolingo et Camille Laus ont obtenu la deuxième place en 3:29.06, et pourront par conséquent participer à l'Euro d'athlétisme à Berlin.

Le record belge datait de 1980 et s'établissait à 3:30.70. Le chrono demandé pour participer à l'Euro à Berlin étant de 3:29.57, l'équipe féminine du 4x400m était donc dans l'obligation de l'améliorer. Les Britanniques ont obtenu finalement la victoire à Berne en 3:28.59. Le précédent record belge appartenait à Lea Alaerts, Regine Berg, Anne Michel et Rosine Wallez.

À Berne, Van Puyvelde a pris le départ et a terminé à la troisième place. Claes a ensuite fait la différence pour propulser Bolingo à la première place. Cette dernière a effectué une excellente course mais a reculé à la seconde place. Finalement, Laus s'est rapprochée des Britanniques mais s'est classée finalement en deuxième position. Le chrono de 3:29.06 des Belges correspond au deuxième chrono européen de la saison, le septième au classement mondial.

Les meilleurs coureuses du 400m du pays se sont réunis l'hiver dernier. Elles se sont rendu compte que quelque chose était possible avec cette génération et elles se sont baptisées les Belgian Cheetahs. À peine quelques mois plus tard, le record national est déjà dans leur poche. Désormais, Tokyo 2020 constitue l'objectif ultime. À Berne, elles se sont déjà qualifiées pour l'Euro à Berlin, qui se déroulent du 7 au 12 août.