Van der Plaetsen 19e après le 400m du décathlon, Warner en tête, Mayer 3e en grimaçant

Thomas Van der Plaetsen occupe la 19e place du décathlon des championnats du monde de Doha. Il totalise 4007 points après le 400m cinquième des dix épreuves. Un duo canadien occupe les deux premières positions. Damian Warner mène la danse avec 4513 points. Il devance son compatriote Pierce Lepage (4486 pts) et Kevin Mayer (4483 pts).



Le recordman du monde Kevin Mayer est toujours dans le coup pour le titre. Mais ses supporters sont inquiets pour son genou. Le Français a semblé foudroyé par une vive douleur lors de son dernier essai en hauteur. Il est tout de même venu à bout du 400m qui clôturait la journée.



Van der Plaetsen a bouclé le 100m, première épreuve de son décathlon, en 11.38. Il a empoché 778 unités grâce à sa performance. Notre compatriote s’est approché de sa meilleure performance de la saison sur la distance (11.35). La longueur, une de ses disciplines fortes, ne s’est pas déroulée comme il l’espérait. Après un premier saut mesuré à 7m20, il a mordu à deux reprises. Il doit donc se contenter de cette distance, loin de son record personnel de 7m81 réalisé cette année. Il a ensuite fait un jet correct au poids à 13m78. Il a retrouvé le sourire avec un bond à 2m08. Son manque d’entraînement spécifique s’est par contre payé cash sur le tour de piste (50.81).



Le Français Kevin Mayer est, lui, dans les clous de sa quête d’or. Il a battu son record sur 100m (10.50) avant de réaliser une longueur correcte mais sans éclat (7m56). Au poids, il a expédié le boulet de plus de sept kilos à 16m82. Impressionnant. Mayer a par contre dû puiser dans ses réserves mentales et physiques pour se hisser à 1m99 en hauteur. Les douze sauts lui ont coûté de l’énergie et ont martyrisé son fragile genou droit. Après son dernier essai, il est resté allongé sur le tapis de longues secondes. Il a survécu au 400m et n’a pas concédé trop de points à Damian Warner (48.12 contre 48.99, soit 41 unités) mais on ne sait pas dans quel état il se présentera ce jeudi au stade Khalifa de Doha.



Le véloce Warner, spécialiste des premières journées, devra s’accrocher également pour continuer à lutter pour le titre. Il a aligné les performances suivantes : 10.35 sur 100m, 7m67 en longueur, 15m17 au poids, 2m02 en hauteur et 48.12 sur 400m.



Le Belgo-Australien Cedric Dubler, 6e du 100m en 10.75, a bondi à 7m25 en longueur avant de lancer le poids à 12m43 et de franchir 2m02 en hauteur. Il termine la journée à la 14e place avec 4135 points après son 48.41 sur 400m.