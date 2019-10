Valcin, coach de Johnson-Thompson : "Nafi trouve le panache et l'énergie qu'il faut, c'est digne des grands champions"

Bertrand Valcin est l’entraîneur de Katarina Johnson-Thompson, la grande rivale de Nafissatou Thiam. Le coach français, qui encadre aussi Kevin Mayer, porte évidemment un regard très avisé sur notre compatriote. Un athlète qu’il "admire". "Faire le grand chelem (JO, Monde, Euro) c’est grandiose", dit-il.



La reine de l’hepta et sa meilleure "ennemie" se sont évitées cette saison à l’exception d’un concours de longueur à Birmingham (gagné par Nafi). Un concours de circonstances plus qu’un choix affirme Valcin. "Ça m’aurait bien plu que Katarina fasse Talence", souligne même le coach tricolore.



"Nafi est une athlète que j’apprécie. On apprécie de se voir, de se tirer vers le haut. Et quand Katarina voit Nafi sauter deux mètres, elle n’est pas effondrée. Elle n’a qu’une envie, c’est de s’entraîner plus fort pour la rattraper."



"Nafi, je la regarde presque comme un spectateur, parce que je reste un passionné. Faire le grand chelem (JO, Monde, Euro) c’est grandiose. Elle sait être forte à chaque grand championnat. Elle est toujours présente. Elle sait réagir. L’année dernière à Berlin, c’était un peu tendu avec Katarina avant le javelot. Sur un dernier essai, elle trouve le panache et l’énergie qu’il faut. C’est digne des grands champions. Et rien que pour ça je l’admire. Il y a aussi l’attitude et l’énergie que dégagent Nafi. Alors que Katarina est plus dans la retenue. J’ai envie qu’elle se lâche comme sait le faire Nafi".



Après les Jeux de Rio, KJT a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Elle a quitté sa Grande-Bretagne natale pour rejoindre Montpellier et le groupe d’entraînement de Valcin. Bien intégrée dans le sud de la France, Katarina n’a jamais semblé aussi forte.



"Elle a trouvé son équilibre de vie à Montpellier. Elle est dans un groupe d’entraînement donc elle n’est pas en face-à-face avec un entraîneur. Forcément on s’ouvre un petit peu plus. Elle se fait plaisir dans sa vie d’athlète. Et sportivement ça marche (avec 6813 pts elle a battu son record personnel cette année à Götzis, ndlr). Donc ça la libère aussi. Elle était assez souvent blessée donc on a mis en place des moyens pour réduire ces blessures. Maintenant, elle arrive à s’exprimer à chaque compétition"



Tout le monde prédit un duel Nafi-Kat, Bertrand Valcin se montre plus prudent. "On connaît le niveau de Nafi, c’est quelqu’un de très dure à battre. En tant qu’outsider, c’est plus confortable pour Katarina d’aller la titiller. Le but ce n’est pas de la battre, c’est de s’exprimer dans chaque épreuve et de s’accomplir dans l’heptathlon. Je respecte beaucoup le décathlon et l’heptathlon – des disciplines très exigeantes – et les adversaires. Il y a un réel niveau. Il faut d’abord être concentré sur ce qu’on fait et après aller chercher la confrontation."