Vainqueur, disqualifié puis repêché, le relais mixte belge disputera bien la finale

La Belgique a vécu un double ascenseur émotionnel en quelques minutes. Heureusement, cette histoire en trois actes s'est bien terminée.



Acte 1, Julien Watrin, Camille Laus, Liefde Schoemaker et Dylan Borlée brillent sur la piste et remportent la première série du 4x400m relais mixte. Une performance qui leur ouvre les portes de la finale A et des mondiaux de Doha. Leur temps de 3'18''03 constitue évidemment un record de Belgique de la discipline.



Acte 2, le relais est disqualifié. Visiblement l'équipe belge avait été pénalisée pour ne pas avoir annoncé (à temps ?) un changement de composition. Sur la liste de départ officielle, c'est Jonathan Sacoor qui devait prendre en charge le dernier relais. En réalité, c'est Dylan Borlée a qui a rempli cette tâche. Et plutôt bien puisque le Bruxellois est grimpé de la 3e à la première place pendant son tour de piste.



Acte 3, l'équipe est finalement requalifiée et pourra défendre ses chances en finale.