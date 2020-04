Usain Bolt, taquin, appliquait déjà la "distanciation sociale" en 2008

A 21 ans, Usain Bolt est devenu champion olympique du 100m. - Jeux Olympiques 2008 - Pekin -... l a pris le temps de savourer. De régaler le Nid d'Oiseau et les photographes. Avant même de passer la ligne et d'entrer dans la légende de son sport, Usain Bolt a commencé à relever les jambes, se taper la poitrine et échanger son masque de compétiteur contre une couronne de roi du sprint. Une couronne sertie d'un nouveau record du monde stratosphérique: 9''69