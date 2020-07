Une salle de musculation flambant neuve pour Nafi Thiam ... grâce à un sponsor - © Tous droits réservés

Fonctionnelle mais vieillissante, sa salle de musculation a été complètement rénovée et agrandie.

"Cela faisait longtemps qu’on espérait cet agrandissement, autant qu’un bon rafraîchissement des lieux. Et là, en quelques semaines, cela s’est concrétisé​​​", se félicite Roger Lespagnard, son entraîneur.​ "Maintenant, on va pouvoir travailler".



"Cette salle est vraiment comme je l’aurais souhaitée. Avec plus de lumière, plus d’espace, une atmosphère dans laquelle on se sent bien. J’ai kiffé. Il y a une box dans laquelle se trouvent une TV, du Wifi et un baffle aussi… Alors j’ai mis la musique à fond", raconte Nafi.