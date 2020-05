Une compétition de saut à la perche... dans le drive-in d'un cinéma

Le retour de l'athlétisme en Allemagne est prévu le 12 juin à Dusseldorf... devant du public. Il s'agira du premier événement de la discipline sur le sol allemand depuis la montée du coronavirus.

Un événement sportif avec du public et non à huis clos : comment est-ce envisageable ? L'épreuve de saut à la perche sera organisée... dans un drive-in (et non dans un stade ou sur une place publique). L'installation sera en effet construite à l'intérieur du cinéma drive-in Autokino et accueillera trois des meilleurs sauteurs à la perche du pays : Raphael Holzdeppe, Torben Blech et Bo Kanda Lita Baehre.

Les spectateurs pourront suivre l'épreuve en toute sécurité depuis leur voiture ou sur un écran géant du cinéma. L'organisation assure naturellement que les mesures d'hygiène et de distanciation seront scrupuleusement respectées.

Après des compétitions dans le jardin, entre Armand Duplantis et Renaud Lavillenie notamment, on vient de franchir une nouvelle étape dans l'organisation d'événements sportifs durant le déconfinement. Les images vaudront probablement le détour.