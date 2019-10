Une brillante Johnson-Thompson devance Thiam à la mi-heptathlon

Katarina Johnson-Thompson occupe la tête de l'heptathlon des championnats du monde après quatre épreuves. Très en jambes, la Britannique affiche un total de 4138 points. Nafissatou Thiam est actuellement en deuxième position avec 4042 unités. Avec 96 unités de retard donc.



La patronne incontestée de l'heptathlon depuis 2016 a entamé sa quête d'un deuxième titre mondial avec une solide première journée. La championne olympique, du monde et d'Europe a été très régulière.



Dans sa carrière, elle n'a fait mieux que ces 4042 points qu'à trois reprises notamment lors de son fabuleux total de Götzis. La Namuroise en donc très bien partie.



Mais comme en Autriche en 2017, Katarina Johnson-Thompson lui tient tête. La Britannique, en très grande forme à Doha, a battu deux records personnels (100m haies, poids) et occupe tout simplement la première place provisoire. Le duel annoncé a bien lieu et il tient toutes ses promesses. Rendez-vous ce jeudi pour le deuxième épisode.



Le titre se jouera entre ces deux jeunes filles puisque Kendell Williams troisième (3855 pts) est déjà à près de 200 points de la 2e place



Noor Vidts et Hanne Maudens, les autres Belges engagées, se classent pour l'instant 13e et 16e.