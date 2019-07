Une athlète néerlandaise arrêtée avec 50 kilos d'ecstasy

Une jeune femme néerlandaise de 26 ans a été arrêtée en Allemagne avec 50 kg de drogue dans sa voiture, a communiqué le ministère public allemand mercredi. Selon les quotidiens néerlandais 'Algemeen Dagblad' et 'De Telegraaf', la personne concernée serait l'athlète Madiea G. Le Ministère des Affaires Étrangères néerlandais a déclaré ne pas pouvoir en dire davantage.

La personne suspectée a été interceptée le 18 juin dernier lors d'un contrôle de routine effectué à hauteur d'Elten, à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Interrogée par les agents, elle aurait dit qu'elle se rendait à Düsseldorf pour un entraînement et qu'elle ne transportait que ses chaussures de course dans son coffre. Celui-ci contenait en réalité 50 kg d'ecstasy et de méthamphétamines pour une valeur totale de 2 millions d'euros.

Madiea G., championne des Pays-Bas du 400m en titre, s'était qualifiée pour les Championnats du monde d'athlétisme de Doha en septembre prochain avec le relais 4x400m féminin. Ces dernières années, elle avait notamment participé plusieurs fois aux championnats d'Europe et du monde avec l'équipe du 4x100 néerlandais.

Le directeur technique de la fédération d'athlétisme néerlandaise Ad Roskam n'a pas pu confirmer qu'il s'agissait de Madiea G. "Nous avons entendu les rumeurs mais n'avons reçu aucune confirmation", a-t-il déclaré en ajoutant que l'athlète n'était plus joignable depuis un long moment.