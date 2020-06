Un triathlon avec Thiam, le record de l'heure, le Van Damme innove pour son édition 2020

Le Mémorial Van Damme a présenté la version revisitée de sa 44e édition, programmé le 4 septembre prochain. En raison de la pandémie de coronavirus, les organisateurs du meeting bruxellois ont dû se montrer inventifs. Avec des formats innovants, des disciplines historiques, le Mémorial a allié la nouveauté et les hommages au passé. Nafissatou Thiam, Armand Duplantis, les Borlée et un rêve de 15e record du monde sont notamment au programme.



"Nous avons essayé de voir dans la situation actuelle une opportunité afin de programmer quelque chose de complètement différent. Nous sommes très heureux de ce résultat et nous sommes convaincus d'apporter un éclairage inédit. Comme le veut la coutume, nous ajoutons également une course paralympique et - en tant que premier grand événement sportif depuis la crise du corona - nous proposerons quelques beaux moments de remerciement pour, notamment, le personnel soignant qui a redoublé d'efforts au cours des dernières semaines et des derniers mois“, explique Cédric Van Branteghem, le patron du meeting.



Un solide plateau



Nafisatou Thiam sera l’une des attractions de la soirée. Elle défiera la championne du monde, Katarina Johnson-Thompson dans un triathlon (100m haies, poids et hauteur).



Les femmes et les hommes vont s’attaquer au record du monde de l’heure. Le but est d’établir le 15e record du monde de l’histoire du meeting. La course masculine avec Bashir Abdi et Mo Farah devrait certainement l’un des temps forts de la soirée. En parallèle, il y aura un "one hour challenge" destiné au grand public.



La tentative de record de l’heure aura un petit parfum de nostalgie. En 1972, Gaston Roelandts s’était approprié la meilleure marque planétaire de la discipline à Bruxelles, 5 ans avant la création du Van Damme. La référence est détenue par Haile Gebreselassie depuis 2007. L'Ethiopien avait parcouru 21.285 mètres. Chez les dames, le record appartient à sa sa compatriote Dire Tune (18.517 mètres).



Jusqu'à 9000 personnes dans les tribunes ?



Armand Duplantis, le recordman du monde du saut à la perche, sera également de la fête face aux Belges Ben Broeders et Arnaud Art.



Les frères Borlée s’aligneront sur 200m et dans un 4x400m mixte qui devrait mettre aux prises les Belges et une autre nation européenne.



La présence de public dépendra des décisions du conseil national de sécurité et de l’évolution de la situation sanitaire. Les organisateurs espèrent évidemment pouvoir accueillir le public par "bulles" (les familles, les groupes d’amis). "Nous y sommes préparés, avec de nombreuses mesures de précautions que chacun sur place devra respecter. Nous nous conformerons bien sûr à ce qui est décidé au niveau fédéral et en consultation avec la ville de Bruxelles. Nous pouvons accueillir en toute sécurité environ 9000 personnes", détaille Cédric Van Branteghem.