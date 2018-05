Un retour en Grasse lors de la Ligue de Diamant ?

Grand absent des Mondiaux de Londres en 2017, le Canadien Andre de Grasse, un temps considéré comme un possible successeur de Sa Majesté Usain Bolt, repointe le bout de son nez sur le circuit après une parenthèse de neuf mois pour cause de blessure à une cuisse.

Le sprinteur de 23 ans est sorti de sa pause forcée samedi lors des Drake Relays à Des Moines (Iowa). Quatrième du 100 m avec un chrono médiocre de 10 sec 15, il a pu mesurer le chemin qu'il lui restait à parcourir avant de retrouver les sommets, lui dont l'ultime apparition en compétition remontait au 16 juillet à Rabat (Maroc).

Vendredi à Doha, en ouverture de la Ligue de diamant, c'est sur le demi-tour de piste qu'il tentera de s'étalonner face notamment au champion du monde turc Ramil Guliyev et au prodige américain Noah Lyles (20 ans).

Le Canadien, contraint de renoncer au dernier moment et la mort dans l'âme aux Mondiaux en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, revient de loin alors qu'il faisait figure d'étoile montante du sprint avant de voir son élan brusquement brisé, à deux jours du grand rendez-vous londonien.

Révélation des JO de Rio en 2016 (bronze sur 100 m et le relais 4x100 m, argent sur 200 m), puis auteur d'un chrono époustouflant sur la ligne droite juste avant les Championnats du monde (9 sec 69 le 18 juin 2017, temps non homologué pour cause de vent trop favorable à 4,8 m/s), De Grasse doit désormais apprendre la patience avant de pouvoir jouer de nouveau les premiers rôles.

"Je me sens bien, en bonne santé, a-t-il déclaré jeudi. Je veux déjà revenir là où j'en étais avant ma blessure. Je sais que ça prendra du temps. Mon finish s'améliore, il faut que je travaille sur mon départ. C'était décevant de ne pas être aux Mondiaux mais j'essaye de transformer ça en carburant et en motivation pour revenir plus fort et être prêt pour les prochains Championnats."

A quand un duel Coleman-De Grasse?

2018, une année sans Mondiaux ni Jeux Olympiques, devrait lui offrir les conditions idéales pour parfaire, à son rythme, ses sensations.

"Cela m'aidera, je n'aurai pas à travailler trop dur, a-t-il expliqué. Cette année sera une vraie année de préparation pour retrouver la forme. Je n'aurai pas à pousser aussi dur que pour les années suivantes. Je vais me concentrer sur les Championnats d'Amérique du Nord, Central et Caraïbes (du 10 au 12 août à Toronto, ndlr) et prendre les courses les unes après les autres en Ligue de diamant."

Durant sa convalescence, la concurrence s'est toutefois aiguisée et un jeune Américain aux dents longues a pris de l'épaisseur en la personne de Christian Coleman (22 ans), 2e sur 100 m aux Mondiaux 2017, avant de débuter 2018 en trombe avec un record du monde sur 60 m (6 sec 34) suivi d'un titre de champion du monde indoor. Désormais, quand il s'agit de désigner un possible prétendant au trône laissé vacant par Bolt, le nom de Coleman est le premier prononcé en lieu et place de De Grasse.

"On l'a vu en 2017 et il a fait un fantastique boulot en début d'année. C'est très impressionnant", a lâché le Canadien. Le duel entre les deux hommes pourrait bien constituer le fil rouge du sprint à l'avenir. Mais en attendant, De Grasse doit remonter la pente.