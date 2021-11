Ultra Trail : Kilian Jornet quitte "le partenaire d’une vie" pour se lancer dans une nouvelle aventure

Il est la figure la plus connue du Trail mondial, mais également du ski-alpinisme : Kilian Jornet a décidé de se séparer de son sponsor de toujours. Pas pour une autre marque, mais pour une nouvelle aventure dont il ne révèle encore rien pour l’instant, mais il se murmure qu’il sera désormais équipé de sa propre marque. À 34 ans, il quitte donc un sponsor et tout l’encadrement qu’il lui fournissait depuis plus de 18 ans !

Cette séparation reste un petit événement puisque Kilian Jornet a donné une autre dimension à ces sports encore méconnus et moins pratiqués il y a quelques décennies, surtout le trail et l’ultra-trail. Son association avec Salomon, son ancien sponsor désormais, lui a fourni du matériel, bien entendu, mais aussi et surtout un accompagnement communication, marketing, et sur bien d’autres aspects également. Une stratégie payante pour la marque également, puisque c’est bien Jornet qui lui a offert une vitrine sans précédent. L’association entre les deux restera comme l’un des partenariats à succès du sport de ces dernières années.