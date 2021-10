Trophée National du Mérite Sportif - Bashir Abdi "J'étais à l'école de cross et un des élèves m'a dit que j'avais gagné"

"C'est impressionnant de voir mon nom s'inscrire au palmarès", a concédé Bashir Abdi, élu jeudi lauréat du Trophée du Mérite Sportif de l'année 2021. A 32 ans, le Gantois a appris la nouvelle peu après midi jeudi, de la bouche de l'un de ses élèves.

"J'étais à l'école de cross et un des élèves m'a dit que j'avais gagné un prix. Deux minutes après, Wilfried Meert (un des membres du jury présent à Bruxelles ce matin, ndlr) me téléphonait pour m'apprendre la nouvelle", a expliqué Bashir Abdi à l'Agence BELGA.

"Je suis énormément heureux de cette belle reconnaissance", a ajouté Bashir Abdi, médaillé de bronze sur le marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été et détenteur, depuis dimanche du record d'Europe sur cette distance à Rotterdam. "Cette reconnaissance ne vient pas seulement du milieu de l'athlétisme, mais de l'ensemble du milieu sportif. Et ça c'est beau. C'est mon premier prix aussi prestigieux. J'ai vu le palmarès entre-temps et je suis impressionné de voir mon nom y figurer. C'est magnifique."

S'il ne remet pas lui-même un prix (Bashir Abdi était au gala du Flandrien mardi), l'athlète belge en reçoit un. "J'avoue que mes journées sont chargées. Je rentre chaque fois tard à la maison. Je n'ai pas vraiment eu le temps encore de me reposer, mais ce sont de chouettes obligations. Ce n'est pas grave, je profite surtout du respect que l'on me porte. J'ai reçu une standing-ovation au Flandrien par exemple. Cela te fait prendre conscience du niveau de ta prestation."

Bashir Abdi aspire à présent à un peu de vacances et pour lui cela signifie rester chez lui. "Être en vacances pour moi, c'est être à Gand sans devoir m'entraîner. Je n'ai pas besoin de plus, je suis déjà toute l'année à l'étranger."

Bashir Abdi est aussi cité pour le titre de Sportif de l'année. "Je ne sais pas, d'autres sportifs le méritent aussi. Je trouve en fait déjà que c'est honneur d'être cité parmi les candidats."