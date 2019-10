Tornados, la classe mondiale !

Dimanche 6 octobre. 09h30. Petit déjeuner à notre hôtel. Avec l’équipe " Rtbf", on échafaude les plans de bataille pour cette ultime journée des Mondiaux. On prépare déjà la bagarre comme si on devait courir ce soir. Sentiment partagé avec Fred Xhonneux, mon consultant : " Ils vont le faire ! ". Oui on la sent bien cette finale des 'Tornados'. La veille en série, ils nous ont bien plu. Et si c’était pour cette fois la grande médaille dans un championnat du monde en outdoor ? Oui je sens la médaille, mais comme je suis très mauvais pronostiqueur, je n’ose pas trop faire le malin.

Les " Cheetahs " sortent les griffes Dimanche soir. 20h19. Stade du Khalifa. Les filles du 4x4 viennent de couper la ligne en 6e position (elles seront finalement reclassées 5e suite à la disqualification du Canada). Première belle et grande émotion pour ces quatre femmes dans le vent. Un résultat incroyable pour ce projet né en mars 2018. Peu de gens dans les instances y croyaient. Personne pour apporter du soutien. Alors Camille Laus et Hanne Claes se battent. Avec une coach qui y croit, Carole Bam, elles imposent leur vue et le relais au féminin. Elles se donnent un nom : les "Cheetahs". Un an et demi plus tard, elles se font un nom. En signant un euro indoor (5e place à Glasgow), un euro outdoor (4e place à Berlin), un championnat du monde de relais (10e place à Yokohama) et donc, depuis dimanche, une 5e place à Doha. Magnifique histoire pour ces filles qui apportent fraîcheur, peps et joie de vivre. Alors oui...une première fois...du haut de notre position commentateur numéro 45, (pile sur la ligne d'arrivée), on crie un énorme bravo sortant de nos cordes vocales fatiguées par 10 jours de commentaires non stop (51h40 au total de direct...bravo Fred). Les filles déguisées en panthères ont griffé la piste de leur incroyable envie d'exister. Tokyo les attend avec impatience.

La tornade du désert Dimanche soir. 20h30. Piste de Doha. Le vent se lève. Les turbines climatisées du stade crachent leur air glacé. Et nous on s’apprête à prendre un coup de chaud. Jonathan Sacoor s’élance du 7e couloir. Du 7e ciel que l’on espère atteindre. Diantre... en 23 finales (Europe, monde, olympique) depuis 2008, jamais les " boys " de Jacques Borlée n’ont décroché une breloque dans un mondial en extérieur, pas plus qu’aux JO d’ailleurs. Les deux compétitions les plus prestigieuses. Alors oui, on s’accroche à cette folle envie d’y arriver. Jonathan le faucon Ici au Qatar l’oiseau est vénéré. Particulièrement le faucon. Alors, quand Jonathan Sacoor, tel un jeune rapace fougueux, vole sur ce premier tour en couloir, c’est toute la Belgique qui sort ses griffes, piquant du bec les nations favorites. Le gamin est culotté et prêt à voler dans les plumes des costauds de la discipline. Même pas peur ! "Quel tour de notre champion du monde junior..." commence-t-on a scander. Gorges ouvertes, Fred et moi, on cherche une première respiration pour pousser de la voix Robin VDB. Au rabattement, moment clé, le spécialiste du 200 laisse intelligemment passer le Colombien. Trop tôt pour l’attaquer. "Allez Robin...il est bien..il revient même dans la ligne droite..super".

L'union des frères La température grimpe de quelques degrés dans notre poitrine. Au 3e passage Dylan est lancé idéalement. Derrière les intouchables (USA et Jamaïque), le cadet des Borlée gère tout ça comme un chef. La différence est nette avec la Colombie mais Trinidad se rapproche. "Allez Dylan… allez…". Ma voix se casse, ma chaise se barre. Impossible de rester assis. Le reste de cette finale, pour moi, se fera debout. Debout bien droit comme cette équipe fière. Comme ce dernier passage entre Dylan et Kevin. Union fraternelle pour destin mondial. Dylan a été inspiré par ses aînés. À ce moment j'ai une pensée pour Olivia (la guide) et pour Jonathan (le jumeau) qui est resté au pays pour se soigner. Je les imagine debout comme moi devant la télé. À faire comme nous tous… pousser de la voix tantôt le petit frère pour Olivia, tantôt son "autre moi", pour Jonathan. Pour accompagner le capitaine de route dans ce dernier 400 de feu. Un Kevin qui a les crocs après cette saison de m… un Kevin qui court pour deux, qui court pour tous, pour cette petite Belgique, si grande en ce moment de folie. Ses maux de dos sont aux oubliettes. Kevin connaît la musique comme personne. Il sait se faire violence, se mettre en guerre pour être en paix. En paix avec leur incroyable destin. Rien ne peut l'arrêter. " C'est l'occasion de votre vie… c'est l'occasion de votre vie… on va s'imposer.. le bronze… on a le bronze… c'est FORMIDABLE ! ". Je hurle dans les oreilles de Fred (pardon !). Je crie dans votre salon, dans votre cuisine, dans vos vies, l'espace de 2 minutes 58. Médaille de bronze aux reflets d'or… comme une victoire. Comme une oasis dans ce désert du Moyen-Orient.

Torse bombé Les émotions finissent toujours par nous rattraper, nous supplanter. Un jour ou l'autre. Alors pourquoi le cacher ? Oui je suis ému, comme Fred. Gorge serrée, voix flottante, les yeux qui piquent. Ému comme tous ceux qui suivent l'aventure du relais depuis le début. Avec ses joies et ses vicissitudes… 24e finale et 13e médaille. Sans doute la plus belle car la plus prestigieuse. Celle de l'accomplissement. D'un travail jamais bâclé, toujours bien fait. Un travail sans relâche que certains aiment encore à critiquer. Après des 4e places (en 2009, 2011, 2013 et 2017) et une 5e place (en 2015), le 6e mondial consécutif des 'Tornados' leur offre enfin la médaille dont ils rêvaient tant. La médaille qu'ils méritaient tant. Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan et Kevin Borlée, sans oublier l'important Julien Watrin (si efficace en série) valaient bien quelques décibels de trop à la position commentateur numéro 45. Celle où Fred et moi avons campé pendant 10 jours. Alors oui ça valait bien aussi quelques superlatifs. Comme une "Qatar-sis" expulsant des pulsions enfin assouvies. Merci les gars et rendez-vous aux Jeux de Tokyo, le torse bombé de confiance. Pour remplir la vitrine avec, désormais, la seule médaille qui vous manque encore.