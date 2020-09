Thomas Van der Plaetsen passe les 8000 points pour son premier décathlon sur "sa piste"

Thomas Van der Plaetsen a écrit une petite page de l’athlétisme noir-jaune-rouge ce week-end à Deinze. Il est devenu le premier de nos compatriotes à marquer plus de 8000 points lors d’un décathlon disputé en Belgique.



Sur "sa" piste, celle qui l’a vu grandir et où il s’entraîne depuis 22 ans, l’ancien champion d’Europe a dompté les éléments (froid, vent, pluie) pour atteindre son objectif : les 8000 points.



S’il est resté assez loin de son record personnel (8332 pts), son total de 8027 unités le place au 9e rang mondial et lui assure pratiquement un ticket pour les Jeux Olympiques dans une année totalement chamboulée.



Thomas a débuté avec un 100m plus que correct (11''22). Il a enchaîné avec un bond à 7m48 en longueur, un jet de 13m07 au poids, une barre de 2m05 en hauteur et un 400m bouclé en 51''32. L’athlète de Deinze a entamé sa deuxième journée avec un 110m haies en 14''60. Solide au disque (47m66, son record personnel), il a brillé à la perche (5m20) avant d’expédier son javelot à 56m53. Il a ensuite couru son 1500m en 4'48''25.



"Au vu des conditions, ce total était vraiment le plus haut que je pouvais atteindre", a-t-il confié à Atletieknieuws. "C’est dommage pour le temps, parce que je sentais que tout était en place pour réaliser un beau total. Dans de meilleures circonstances, je pense que je pouvais marquer 8200, voire 8300 points".



Thomas a donc bien "bossé" malgré les annulations. Ce décathlon a aussi permis de découvrir un grand talent en devenir. Jente Hauttekeete a engrangé 7833 points, soit 64 de plus que le record de Belgique junior de… Thomas Van der Plaetsen. Malheureusement, un vent un peu trop généreux l’a privé de ce record. Jente a aligné les résultats suivants : 10''88 (100m, +2,6 m/s), 7m16 (2 m/s), 15m19 (poids), 1m96 (hauteur), 50''13 (400m), 14''10 (110m haies +3,3 m/s), 44m02 (disque), 4m40 (perche), 49m30 (javelot), 4'36''63 (1500 m).