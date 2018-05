Thomas Van der Plaetsen 8e après la première journée à Götzis

Thomas Van der Plaetsen a terminé la première journée du décathlon de l'Hypomeeting de Götzis en Autriche à la huitième place. Il a un retard de 28 points sur le schéma de son record personnel de 8.332 points établi lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Après le 100 mètres et le saut en longueur, le champion d'Europe occupait la dixième place. Lors du lancer du poids, qui n'a jamais été sa spécialité, il a réalisé un lancer à 14m00, bien plus loin qu'à Rio en 2016 (12m84). Il s'est classé 20e pour monter à la 12e place au classement général. Le saut en hauteur s'est moins bien déroulé avec un saut à 2m06 et une cinquième place, loin des 2m17 qu'il a déjà réalisé par le passé. Ce résultat lui permet néanmoins de grimper à la septième place.

Sur 400 mètres, Van der Plaetsen a commencé trop fort et a conclu le tour de piste en 50.26, loin du chrono qu'il avait espéré après ses séances d'entraînement hivernal. Sur l'ensemble des séries, il a livré le 18e temps, ce qui l'a fait chuter d'une place au général pour terminer huitième après le premier jour.